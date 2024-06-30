Колтунова (Райденко) Юлия
Место рожденияс. Антоновка Дергачевский район Саратовская область
Дата рожденияОколо 24.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.03.1976
Отец: Райденко Валентин
Мать: Райденко Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колтунов Сергей
Рождение ребёнка
27.11.2000
Дочь: (Колтунова) Марина
Отец ребёнка: Колтунов Сергей
Рождение ребёнка
30.05.2004
Сын: Колтунов Виктор
Отец ребёнка: Колтунов Сергей