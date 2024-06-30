Колтунова (Райденко) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колтунова (Райденко) Юлия

Место рождения

с. Антоновка Дергачевский район Саратовская область

Дата рождения

Около 24.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 24.03.1976

Отец: Райденко Валентин

Мать: Райденко Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колтунов Сергей

Рождение ребёнка
27.11.2000

Дочь: (Колтунова) Марина

Отец ребёнка: Колтунов Сергей

Рождение ребёнка
30.05.2004

Сын: Колтунов Виктор

Отец ребёнка: Колтунов Сергей

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