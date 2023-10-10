Макмак Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Макмак Павел Левтеров
Мать: Макмак Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Макмак Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна
Смерть
1998