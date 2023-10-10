Макмак Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак Сергей Павлович

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1912

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Макмак Павел Левтеров

Мать: Макмак Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Макмак Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Макмак Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Макмак Мария Антоновна

Смерть
1998
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