Захарова (Симонова) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.04.1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962
Отец: Симонов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1991
Сын: Захаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Викторович
Рождение ребёнка
21.10.1993
Сын: Захаров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Викторович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург