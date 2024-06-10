Захарова (Симонова) Галина Николаевна 11.04.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Симонова) Галина Николаевна

Место рождения

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

11.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1962

Отец: Симонов Николай

Мать: не указана

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1991

Сын: Захаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Викторович

Рождение ребёнка
21.10.1993

Сын: Захаров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Викторович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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