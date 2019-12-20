Гуськова Галина Дмитреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1948
Дата смерти20.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.75
Сын: Гуськов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение
11.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1970
Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1970
Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович
Рождение ребёнка
12.07.1973
Дочь: Гладковская Елена Евгеньевна
Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович
Смерть
20.12.2019