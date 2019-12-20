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Гуськова Галина Дмитреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1948

Дата смерти

20.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.75

Сын: Гуськов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
11.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1970

Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
13.11.1970

Дочь: Уханова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович

Рождение ребёнка
12.07.1973

Дочь: Гладковская Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: Гуськов Евгений Александрович

Смерть
20.12.2019
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