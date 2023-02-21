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Горбачёв Николай Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Горбачёв Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Горбачёв Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбачёв Антон Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Горбачёв Анисим Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Горбачёв Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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