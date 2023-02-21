Горбачёв Николай Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Горбачёв Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Горбачёв Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Горбачёв Антон Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Горбачёв Анисим Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Горбачёв Павел Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно