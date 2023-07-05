Аристарх Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Леон Аристархович
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1807
Сын: Иван Аристархович
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1826