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Аристарх Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1761 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Леон Аристархович

Мать ребёнка: Пелагея

Рождение ребёнка
1807

Сын: Иван Аристархович

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1826