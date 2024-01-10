Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена Платоновна

Отец ребёнка: Платон Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Платонов

Отец ребёнка: Платон Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Платоновна

Отец ребёнка: Платон Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Платоновна

Отец ребёнка: Платон Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Павлов

Смерть
Неизвестно
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