Булатова Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Фекла Петрова
Отец ребёнка: Булатов Петр Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Петр Данилов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850