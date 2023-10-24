Федорова (Матвеева) Оксана
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Никита Александрович
Рождение ребёнка
21.03.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Никита Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край