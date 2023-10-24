Федорова (Матвеева) Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Матвеева) Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Никита Александрович

Рождение ребёнка
21.03.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Никита Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Норильск, город Норильск, Красноярский край
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