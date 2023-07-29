Миронова Якусева Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1986
Рождение ребёнка
08.09.2003
Сын: Шкуропат Владислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Шкуропат Евгений Валерьевич
Рождение ребёнка
18.02.2012
Дочь: Фахрутдинова Элля Марсельевна
Отец ребёнка: Фахрутдинов Марсель
Рождение ребёнка
12.04.2015
Дочь: Лимаренко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лимаренко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якусев Артур
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимаренко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фахрутдинов Марсель
Бракосочетание
Неизвестно