Миронова Якусева Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Якусева Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1986

Отец: Миронов Виктор Александрович

Мать: Миронова Чурсина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
08.09.2003

Сын: Шкуропат Владислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Шкуропат Евгений Валерьевич

Рождение ребёнка
18.02.2012

Дочь: Фахрутдинова Элля Марсельевна

Отец ребёнка: Фахрутдинов Марсель

Рождение ребёнка
12.04.2015

Дочь: Лимаренко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лимаренко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якусев Артур

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимаренко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрутдинов Марсель

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкуропат Евгений Валерьевич

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