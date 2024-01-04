(Фейсханова) Разыя Мухаметжановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фейсханова) Разыя Мухаметжановна

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.01.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932

Отец: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)

Мать: Назлужан

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Алияскяр Исхак Улы

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Рождение ребёнка
27.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исхаков Алияскяр Исхак Улы

с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исхаков Алияскяр Исхак Улы

Смерть
Неизвестно
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