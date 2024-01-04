(Фейсханова) Разыя Мухаметжановна
Место рождения
Дата рождения06.01.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1932
Отец: Фейсханов Мухаметжан (По Прозвищу Салдай Был Мельником Семейной Мельницы) (По Прозвищу Салдай, Был Мельником Семейной Мельницы)
Мать: Назлужан
Рождение ребёнка
28.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Алияскяр Исхак Улы
с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Рождение ребёнка
27.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исхаков Алияскяр Исхак Улы
с.Уразовка Кр.-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно