Мелкозёрова Клара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелкозёрова Клара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелекозёров Александр

Мать: Мелкозёрова Агния Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мелкозёров Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелкозёрова Томара

Отец ребёнка: не указан

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