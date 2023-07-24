Мелкозёрова Клара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мелекозёров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мелкозёров Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелкозёрова Томара
Отец ребёнка: не указан