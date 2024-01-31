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Аксинья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1833

Дата смерти

31.12.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1833

Отец: Афанасий Яковлев

Мать: Марина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Тихонов

Рождение ребёнка
20.02.1853 ст.

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.

Дочь: Пелагея Семенова

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1858 ст.

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Семен Тихонов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
31.12.1874 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От чахотки

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