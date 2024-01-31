Аксинья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1833
Дата смерти31.12.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1833
Отец: Афанасий Яковлев
Мать: Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Тихонов
Рождение ребёнка
20.02.1853 ст.
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Рождение ребёнка
09.10.1855 ст.
Дочь: Пелагея Семенова
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Рождение ребёнка
17.02.1858 ст.
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Семен Тихонов
Смерть
31.12.1874 ст.
От чахотки