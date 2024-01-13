Кондрашов Дорофей Прокопиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Дорофей Прокопиев

Кондрашов Дорофей Прокопиев

Место рождения

Козельский район, Калужская область, Россия

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Кондрашов Прокопий Борисов

Мать: Кондрашева Настасия Николаевна

Козельский район, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна

Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Ксенья Александровна

Смерть
Неизвестно
Козельский район, Калужская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close