Кондрашов Дорофей Прокопиев
Место рожденияКозельский район, Калужская область, Россия
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Козельский район, Калужская область, Россия
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Кондрашов Сергей Дорофеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Ксенья Александровна
Васильевка, Козельский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Козельский район, Калужская область, Россия