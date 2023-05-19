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Шагурова Федосья Степанова

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагуров Яков Петров

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно