Мурзагулов Раиль Амерханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзагулов Раиль Амерханович

Место рождения

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

09.03.1959

Дата смерти

02.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1959

Отец: Мурзагулов Амерхан Абызьянович

Мать: Мурзагулова Амина Зубаевна

д.Ялчикаево Куюргазинского района БАССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.08.2003
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ялчикаево Куюргазинского района РБ РФ
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