Степанишин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанишин Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трущелева (Степанишина) Елена Олеговна

Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанишин Александр Олегович

Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанишина Юлия Олеговна

Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна

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