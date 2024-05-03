Степанишин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трущелева (Степанишина) Елена Олеговна
Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанишин Александр Олегович
Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанишина Юлия Олеговна
Мать ребёнка: Степанишина (Силина) Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно