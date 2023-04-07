Груздев Евгений Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Груздев Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Груздева Александра Матвеевна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Груздева Александра Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно