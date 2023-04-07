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Груздев Евгений Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Груздев Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Груздева Александра Матвеевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Груздев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Груздева Александра Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Александра Матвеевна

Смерть
Неизвестно