Путяев Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смерти22.05.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Путяев Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1946
Сын: Путяев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Путяева Лилия Андреевна
Рождение ребёнка
19.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Путяева Лилия Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Развод
1967
Жена: Путяева Лилия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путяева Лилия Андреевна
Смерть
22.05.1996