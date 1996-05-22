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Путяев Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

22.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Около 1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Путяев Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Сын: Путяев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Путяева Лилия Андреевна

Рождение ребёнка
19.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Путяева Лилия Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1967

Жена: Путяева Лилия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путяева Лилия Андреевна

Смерть
22.05.1996
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