Макушев Иван (Ивашко) Нефедов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушев Иван (Ивашко) Нефедов

Место рождения

поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1634 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Макушев Нефед (Нефетко) Марков

Мать: не указана

поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Макушев Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Макушев Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер., что словет над болотом, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что словет над болотом, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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