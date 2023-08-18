Макушев Иван (Ивашко) Нефедов
Место рожденияпоч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1671
Отец: Макушев Нефед (Нефетко) Марков
Мать: не указана
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Макушев Федор Иванов
Мать ребёнка: не указана
поч. Кондрашинской Чювашева, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
дер., что словет над болотом, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что словет над болотом, Ильинская волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721