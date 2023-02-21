Молодых Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молодых Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беляк (молодых) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Молодых (мартьянова) Мария Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молодых Александр Васильевич

Мать ребёнка: Молодых (мартьянова) Мария Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молодых (мартьянова) Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
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