Федякова Анна Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедякова Анна Феодорова

Федякова Анна Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Ясашная
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Федякова Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Федяков Петр Николаев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1913

Муж: Федяков Петр Николаев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Федякова Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Федяков Петр Николаев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно