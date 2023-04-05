Федякова Анна Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Ясашная
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Федякова Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Федяков Петр Николаев
Бракосочетание
21.01.1913
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1913
Дочь: Федякова Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Федяков Петр Николаев
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно