Гиренко Вячеслав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиренко Вячеслав Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976

Отец: не указан

Мать: Гиренко Наталья Геннадьевна

Рождение ребёнка
?.02.1995

Дочь: Гиренко Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Гиренко Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
19.05.1999

Сын: Гиренко Максим ВячеславовиЧ

Мать ребёнка: Гиренко Ирина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиренко Ирина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гиренко Ирина Витальевна

Смерть
Неизвестно
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