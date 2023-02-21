Гиренко Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1976
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1976
Отец: не указан
Рождение ребёнка
?.02.1995
Дочь: Гиренко Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Гиренко Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
19.05.1999
Сын: Гиренко Максим ВячеславовиЧ
Мать ребёнка: Гиренко Ирина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиренко Ирина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гиренко Ирина Витальевна
Смерть
Неизвестно