Уразова Факиха Мухаметзян Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1894
Сын: Уразов Сидик Мухаметсадык Улы
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
28.09.1906
Сын: Мухамедкарим Мухамедсадык Улы
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
15.04.1909
Сын: Уразов Хусаин
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Астраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Уразов Сулейман Садыкович
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
г.Урда,Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мастура
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Уразов Ибрагим
Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы
Смерть
Неизвестно