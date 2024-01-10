Уразова Факиха Мухаметзян Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразова Факиха Мухаметзян Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1894

Сын: Уразов Сидик Мухаметсадык Улы

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
28.09.1906

Сын: Мухамедкарим Мухамедсадык Улы

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
15.04.1909

Сын: Уразов Хусаин

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Астраханская губ., Черноярский уезд, Ханская ставка, н.п. Ханская ставка
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Уразов Сулейман Садыкович

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

г.Урда,Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мастура

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Уразов Ибрагим

Отец ребёнка: Уразов Мухаметсадык Афлятун Улы

Смерть
Неизвестно
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