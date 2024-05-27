Волкова (Никитина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Никитина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.?

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
10.05.2000

Дочь: Волкова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Волков Константин Владимирович

Рождение ребёнка
02.02.2015

Дочь: Волкова Илона Константиновна

Отец ребёнка: Волков Константин Владимирович

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