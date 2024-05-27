Волкова (Никитина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.2000
Дочь: Волкова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Волков Константин Владимирович
Рождение ребёнка
02.02.2015
Дочь: Волкова Илона Константиновна
Отец ребёнка: Волков Константин Владимирович