Чувашев Григорий Космин
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смертиДо 1800
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Чувашев Косма Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Чувашев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Чувашева Марина Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайкова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Чувашева Марина Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1800