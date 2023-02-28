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Чувашев Григорий Космин

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Место рождения

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1800

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Чувашев Косма Никитин

Мать: не указана

Соколовка, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Чувашев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Чувашева Марина Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайкова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Чувашева Марина Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Марина Терентьева

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1800
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