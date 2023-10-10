Кириченко/Кириленко/ Мария Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1820
Гребёнки, Київська область
Рождение ребёнка
Около 04.02.1822
Сын: Кириленко / Кириченко / Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно