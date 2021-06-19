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Юрашевич Нина Александровна
Юрашевич Нина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.06.2021
Пол
Женский
Отец
Юрашевич Александр Сергеевич
Мать
Юрашевич (Козлова) Екатерина Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.2021
Отец:
Юрашевич Александр Сергеевич
Мать:
Юрашевич Екатерина Сергеевна
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