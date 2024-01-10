Паршин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.12.1957

Жена: Паршина Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паршина Прасковья Ивановна

г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паршина Прасковья Ивановна

г. Оренбург,РФ
Смерть
Неизвестно
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