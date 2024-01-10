Паршин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.12.1957
Рождение ребёнка
07.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паршина Прасковья Ивановна
г. Салават Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паршина Прасковья Ивановна
г. Оренбург,РФ
Смерть
Неизвестно