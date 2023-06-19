Захарьина (Лобова) Феврония Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарьина (Лобова) Феврония Федорова

Место рождения

Туровка, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Боева Ефимия Потапова

Отец ребёнка: Захарьин Потап Яковлев

Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Туровка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неклида Потапова

Отец ребёнка: Захарьин Потап Яковлев

Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно