Захарьина (Лобова) Феврония Федорова
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Боева Ефимия Потапова
Отец ребёнка: Захарьин Потап Яковлев
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Неклида Потапова
Отец ребёнка: Захарьин Потап Яковлев
Каменка, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно