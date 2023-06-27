Ласын Дашабал (Хальбан уг) из местности Догно
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1840
Дата смерти01.01.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1840
Сын: Дашабалай Зодбо лама
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1880
Дочь: Янжима (Хальбан уг) местность Догно Еравнинский р-н Улан-Туя
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1880