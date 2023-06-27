Ласын Дашабал (Хальбан уг) из местности Догно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛасын Дашабал (Хальбан уг) из местности Догно

Ласын Дашабал (Хальбан уг) из местности Догно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1840

Дата смерти

01.01.1880

Пол

Мужской

Добавил:

БП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1840

Сын: Дашабалай Зодбо лама

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1880

Дочь: Янжима (Хальбан уг) местность Догно Еравнинский р-н Улан-Туя

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1880