Дубинин Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дубинин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Неизвестно Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Струганова Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Неизвестно Фекла Васильевна
Смерть
Неизвестно