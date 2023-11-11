Дубинин Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинин Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дубинин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Неизвестно Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Струганова Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Неизвестно Фекла Васильевна

Смерть
Неизвестно
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