Лесникова Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Лесников Александр

Мать: Лесникова Вера

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Макарова Лилия Сергеевна

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Макарова Маргарита

Отец ребёнка: Макаров Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Сергей

Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва
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