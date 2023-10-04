Лесникова Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Лесников Александр
Мать: Лесникова Вера
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Макарова Лилия Сергеевна
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Макарова Маргарита
Отец ребёнка: Макаров Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Сергей
Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва