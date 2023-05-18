Юрса Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрса Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1872 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно