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Полюдов Михайла Гаврилович

Место рождения

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Полюдов Гаврила Васильевич

Мать: Полюдова Фекла Алексеевна

Калинники, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Полюдов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Полюдов Иван 2й Михайлович

Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Пелагея Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1816
Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан