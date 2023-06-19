Полюдов Михайла Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
1784
Сын: Полюдов Иван 2й Михайлович
Мать ребёнка: Полюдова Пелагея Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816