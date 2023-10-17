Усольцев Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Усольцев Матвей Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1804
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1814
Сын: Усольцев Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Усольцев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Усольцева Анисья или Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Усольцева Анисья или Аксинья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палагея Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1820