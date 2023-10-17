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Усольцев Алексей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Усольцев Матвей Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
С 1804
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ялуторовского округа Новозаимской волости
Рождение ребёнка
1814

Сын: Усольцев Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Усольцев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Усольцева Анисья или Аксинья Михайловна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Усольцева Анисья или Аксинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палагея Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1820
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