Финогенова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенова Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Финогенов Владимир Борисович

Отец ребёнка: Финогенов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финогенов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финогенова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финогенов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финогенов Александр Борисович

Отец ребёнка: Финогенов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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