Финогенова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Финогенов Владимир Борисович
Отец ребёнка: Финогенов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финогенов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финогенова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финогенов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финогенов Александр Борисович
Отец ребёнка: Финогенов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно