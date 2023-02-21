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Мяконькин Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1925

Дата смерти

29.04.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1925

Отец: Мяконькин Василий

Мать: не указана

Смерть
29.04.1984
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