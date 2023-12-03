Ненашев Николай Иванович (Иоаннов)
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1908
Дата смерти20.09.1908
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-JRTB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7L-Z292&action=view
Смерть
20.09.1908
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-JT6V?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-KV6Y&action=view от коклюша