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Ненашев Николай Иванович (Иоаннов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1908

Дата смерти

20.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908

Отец: Ненашев Иван (Иоанн) Гордеев

Мать: Ненашева Пелагея (Пелагия) Ивановна (Иоаннова)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-JRTB?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7L-Z292&action=view
Смерть
20.09.1908
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-8994-JT6V?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6V7G-KV6Y&action=view от коклюша
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