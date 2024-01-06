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Петр

Место рождения

Черногубово

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Дети

1813 г.р.
1815 г.р.
1818 г.р.
1823 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Михаил Мартынов

Мать: Дарья Алексева

Черногубово
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Елизар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Матфей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Иринья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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