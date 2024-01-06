Петр
Место рожденияЧерногубово
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: Михаил Мартынов
Мать: Дарья Алексева
Черногубово
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Елизар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Матфей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Иринья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно