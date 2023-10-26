Селянинов Николай Иванович
Место рожденияАрхангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров
Рождение ребёнка
1951
Сын: Селянинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Селянинова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна
Рождение ребёнка
09.02.1955
Сын: Селянинов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна
Архангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селянинов Василий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно