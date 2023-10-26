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Селянинов Николай Иванович

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Место рождения

Архангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров
Рождение ребёнка
1951

Сын: Селянинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Селянинова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна

Рождение ребёнка
09.02.1955

Сын: Селянинов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Селянинова Зинаида Григорьевна

Архангельская область, Верхнетоемский район,д. Романов остров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селянинов Василий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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