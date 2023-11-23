Ачкасова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачкасова Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Ачкасов Василий Козьмич

Отец ребёнка: Ачкасов Козьма Савельевич

Ачкасово, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Ачкасова Елена Козьминична

Отец ребёнка: Ачкасов Козьма Савельевич

ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ачкасов Козьма Савельевич

Смерть
После 1816
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
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