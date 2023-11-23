Ачкасова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Ачкасов Козьма Савельевич
Ачкасово, Щигровский муниципальный район, Курская область
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Ачкасова Елена Козьминична
Отец ребёнка: Ачкасов Козьма Савельевич
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816
ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 451. Л. 16об - 17.