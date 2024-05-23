Бондаренко (Фомина) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1983
Сын: Бондаренко Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович
Рождение ребёнка
01.08.1987
Сын: Бондаренко Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1993
Дочь: Малая (Бондаренко) Анастасия Валерьевна
Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович