Бондаренко (Фомина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Фомина) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1951

Отец: Фомин Иван Платонович

Мать: Фомина (Фокина) Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1983

Сын: Бондаренко Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович

Рождение ребёнка
01.08.1987

Сын: Бондаренко Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1993

Дочь: Малая (Бондаренко) Анастасия Валерьевна

Отец ребёнка: Бондаренко Валерий Александрович

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