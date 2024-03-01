Зонтиков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Дмитриева Ольга Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зонтикова Зинаида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зонтикова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зонтиков Николай Иванович
Смерть
Неизвестно