Зонтиков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонтиков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Дмитриева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зонтикова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зонтикова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зонтиков Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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