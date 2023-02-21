Родионова (Шельпякова) Антонида Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1912
Дата смерти02.03.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912
Рождение ребёнка
22.09.1932
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Родионов Александр Захарович
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Рождение ребёнка
21.10.1936
Сын: Родионов Николай Захарович
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Рождение ребёнка
22.09.1938
Рождение ребёнка
12.08.1941
Рождение ребёнка
25.02.1945
Рождение ребёнка
14.11.1946
Сын: Родионов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Рождение ребёнка
18.06.1949
Рождение ребёнка
07.05.1951
Дочь: Ялунина Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Рождение ребёнка
18.03.1953
Рождение ребёнка
20.06.1956
Сын: Родионов Виктор Захарович
Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.1993