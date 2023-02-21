Родионова (Шельпякова) Антонида Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Шельпякова) Антонида Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1912

Дата смерти

02.03.1993

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1912

Отец: Шельпяков Спиридон Николаевич

Мать: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
22.09.1932

Сын: Родионов Павел Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Родионов Александр Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
21.10.1936

Сын: Родионов Николай Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
22.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
12.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
25.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
14.11.1946

Сын: Родионов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
18.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
07.05.1951

Дочь: Ялунина Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
18.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Рождение ребёнка
20.06.1956

Сын: Родионов Виктор Захарович

Отец ребёнка: Родионов Захар Филатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Захар Филатович

Смерть
02.03.1993
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