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Шустов Дементий Егорович

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Место рождения

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Егор Яковлев

Мать: не указана

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шустова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шустов Василий Дементьевич

Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шустов Иван Дементьевич

Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Шустов Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Шустова) Мария Дементьевна

Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
12.08.1917

Сын: Шустов Андрей Дементьевич

Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна

Новоселки, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1920

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