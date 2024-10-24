Шустов Дементий Егорович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Егор Яковлев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шустов Василий Дементьевич
Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шустов Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Шустова) Мария Дементьевна
Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
12.08.1917
Сын: Шустов Андрей Дементьевич
Мать ребёнка: Шустова Наталья Федоровна
Смерть
1920