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Минаков Вячеслав Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Минаков Иван Александрович

Мать: Минакова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минаков Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Минакова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минакова Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Минакова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минакова Валентина

Смерть
Неизвестно
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