Минаков Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Минаков Иван Александрович
Мать: Минакова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минаков Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Минакова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минакова Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Минакова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минакова Валентина
Смерть
Неизвестно