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Kohlmann Karl
Kohlmann Karl
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1907
Пол
Мужской
Отец
Kohlmann Juhan
1867 г.р.
Мать
Koolmann (Tõllasson) Mari
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907
Отец:
Kohlmann Juhan
Мать:
Koolmann Mari
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