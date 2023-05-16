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Kohlmann Karl

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1907

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1907

Отец: Kohlmann Juhan

Мать: Koolmann Mari