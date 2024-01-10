Федосов Никифор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1912
Рождение ребёнка
13.07.1913
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1923
Дочь: Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна
Смерть
Неизвестно