Федосов Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Никифор Федорович

Федосов Никифор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1891 г.р.

Дети

1913 г.р.
1917 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1912

Жена: Федосова Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
13.07.1913

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Федосов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
07.01.1923

Дочь: Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Аксинья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close