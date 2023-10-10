Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1883 ст.
Дата смертиПосле 03.09.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1883 ст.
Отец: Дмитрий Фёдорович
Мать: Афанасия Никаноровна
Восприемник
06.04.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж ) Крестная дочь - Ирина Дмитриевна из д.Ивакино (родная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Алексеевич
Смерть
После 03.09.1909 ст.