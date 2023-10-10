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Александра Дмитриевна

Место рождения

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

27.04.1883 ст.

Дата смерти

После 03.09.1909 ст.

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1865 г.р.

Муж

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1883 ст.

Отец: Дмитрий Фёдорович

Мать: Афанасия Никаноровна

Ивакино, Паломская волость, Кологривский уезд
Восприемник
06.04.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.3-4 ( Рождение №-20ж ) Крестная дочь - Ирина Дмитриевна из д.Ивакино (родная сестра)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеевич

Смерть
После 03.09.1909 ст.
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